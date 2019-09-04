Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Мэра Киева Виталия Кличко уволят с должности главы городской администрации. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Решение было принято единогласно на заседании правительства. Также, по словам Гончаренко, кабмин одобрил отстранение Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Нардеп отметил, что по главе украинского Минздрава решение принято окончательно, последнее слово остается за президентом. Гончаренко добавил, что на заседании правительства был также принят ряд других кадровых вопросов.

Ранее стало известно, что офис Владимира Зеленского попросил кабмин освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Предыдущее правительство во главе с Владимиром Гройсманом отказалось это делать.

Сам Кличко считает, что инициатива по разделению власти в столице и отстранению его с одного из постов противоречит законодательству. Согласно действующему порядку, избранный мэр автоматически назначается главой администрации, то есть совмещает законодательную и исполнительную функции власти.