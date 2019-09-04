Глава Генштаба ВС РФ провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов США
Военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями.
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4 сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Предыдущий телефонный разговор главы Генштаба ВС РФ с коллегой из США прошел 21 августа текущего года.