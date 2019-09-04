Череда смертей в Турции: СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в отеле

Российские следователи выясняют обстоятельства гибели пятилетнего ребенка из Архангельской области на курорте в Турции. По данному факту заведено уголовное дело.

Трагедия произошла на территории отеля. Девочка утонула в глубоком бассейне, где купалась одна без присмотра. По словам матери, все произошло мгновенно: дочка плавала без круга и в какой-то момент пропала из виду, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному органу.

Никто не заметил, что малышка ушла под воду. На территории бассейна не установлены камеры и не дежурят спасатели. Ребенка госпитализировали, но местные врачи спасти его не смогли.

За последние дни это уже третий трагический случай с российскими туристами. Накануне в Петербурге простились с 12-летней Алисой из Санкт-Петербурга, ее руку затянуло в трубу на дне бассейна в Бодруме. Ребенка вытащили из воды, но она впала в кому. Спасти жизнь Алисы врачи не смогли.

Второго сентября умерла в НИИ Склифосовского 19-летняя студентка. Девушка отдыхала в турецкой Анталье и захлебнулась во время купания в бассейне. За жизнь россиянки вначале боролись турецкие врачи, затем ее перевезли в Москву. Она скончалась в реанимации, так и не придя в сознание.