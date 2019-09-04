Фабрика пиротехники взлетела на воздух в Индии: кадры с места

Не менее 18 человек погибли и десять получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков.

Трагедия произошла в индийском городе Батал, в округе Гурдаспур штата Пенджаб. На месте ЧП работают спасатели и пожарные.

Причины происшествия устанавливаются. Здание фабрики разрушено, соседние пристройки также пострадали. Под завалами могут находиться люди, пишет индийская газета The Times of India.