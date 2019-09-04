Военнослужащий рассказал, как нашли пропавшего почти неделю назад подростка в Приморье

В Приморье бойцы Восточного округа нашли подростка, который почти неделю провел в лесу. Пятнадцатилетний Василий Ковалев ушел за грибами 30 августа, но домой не вернулся.

Несколько сотен волонтеров начали поиски, однако полностью охватить район было невозможно - в дело вмешалась погода. Тогда к операции подключились военнослужащие - применение армейских вездеходов и сыграло решающую роль.

«Так как у нас дожди, река очень сильно поднялась, и только военный транспорт - вездеходы - могли пересечь эту реку, проехали, наверное, пять километров, обнаружили пасеку в лесу, где и был найден Василий Коваленко», - рассказал «Звезде» военнослужащий Артем Оськин.

В поисковой операции, которая осложнялась отсутствием связи, участвовали 50 военнослужащих. Подростка вывели из леса и почти сразу передали медикам, сейчас он находится в районной больнице.