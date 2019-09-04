Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике

Дрессировщик Аскольд Запашный успешно перенес уже пятую в своей жизни операцию на позвоночник. Медицинскую помощь ему оказали в Германии. На своей странице в Instagram он поблагодарил всех поклонников за слова поддержки и беспокойство о его здоровье.

«Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы". Строишь-строишь их, а через два дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночник», - написал Аскольд в соцсети.

Подробностями произошедшего поделился и старший брат Аскольда, Эдгард Запашный. Оказалось, Аскольд почувствовал себя плохо в минувшее воскресенье. И хотя Эдгард уговаривал его не выходить в манеж, все же отработал представление на обезболивающих средствах.

© zapashny.ru, Instagram

«Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом, и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику! Только что он вышел из очередного наркоза после двухчасовой операции!», - написал Эдгард.

К своему посту Эдгард приложил фотографию брата из немецкой клиники, сделанную еще в 2014 году. Именно тогда Аскольда впервые прооперировали, поставив ему в спину железную конструкцию, с помощью которой он может самостоятельно передвигаться. Сам же Аскольд в свою очередь пообещал быстро реабилитироваться после новой операции и вернуться в строй.