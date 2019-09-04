Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России

В Государственной думе пригрозили лишить аккредитации немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle за отказ участвовать в заседании комитета ГД об иностранном вмешательстве во внутренние дела России.

Представители издания заявили, что они не будут участвовать в работе нижней палаты, потому что не имеют на это правовых полномочий. По словам главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана, компания отчитывается перед надзорными органами ФРГ, поэтому ее сотрудники не могут прийти на заседание. Письмо представителя СМИ приводится на сайте Госдумы.

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что если издание откажется от участия в заседании, то Министерство иностранных дел РФ может лишить его аккредитации.

В свою очередь, Хоффман пригласил Пискарева посетить Германию, чтобы детально обсудить все вопросы.

Ранее издание Deutsche Welle опубликовало материал о митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 3 августа. В Госдуме и МИД РФ расценили данную публикацию как призыв москвичей участвовать в несанкционированных акциях.