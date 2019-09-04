Российский комитет ветеранов и ДОСААФ провели в Астрахани урок мужества

Российский Союз ветеранов вместе с администрацией Астраханской области и ДОСААФ России по региону провели урок мужества и чести «Славы героев достойны», который посвящен 74-й годовщине окончания Второй мировой войны.

На мероприятии присутствовал член Центрального штаба ОНФ, генеральный инспектор Министерства обороны России, председатель Российского Союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев, он рассказал «Звезде» о значении патриотического воспитания в стране.

«Российский союз ветеранов является правонаследником Советского комитета ветеранов войны, его символики, знамени и наград, включая орден Отечественной войны первой степени, которым она была награждена 6 мая 1975 года. В документах написано: "За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, восстановление разрушенного войной народного хозяйства и патриотическое воспитание подрастающего поколения". В 1975 году в нашем уставе это прописано красной нитью. Я эту линию продолжаю. Для меня это - плата за Победу», - рассказал Моисеев.

В рамках мероприятия также прошло открытие на здании ДОСААФ России по Астраханской области памятной доски Герою Советского Союза И. А. Кузнецову.

Ранее мероприятия в рамках проекта «Возьми пример с героя» прошли в разных регионах страны, их провел Российский комитет ветеранов. Мероприятия посвящены истории и героям Отечества.