Путин назвал придурками тех, кто считал Дальний Восток «балластом»

Владимир Путин назвал придурками тех, кто не верит в потенциал Дальнего Востока и считает его балластом, требующим постоянных дотаций.

На заседании президиума Госсовета, который проходил на острове Русский в рамках Восточного экономического форума, глава Якутии Айсен Николаев заявил, что «с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний».

Российский президент дал резкую характеристику тем, кто позволял себе подобные высказывания.

«Не знаю, какие придурки так говорили», - ответил глава государства.

Николаев сказал, что такие высказывания звучали еще 25 лет назад. В ответ президент предложил сосредоточиться на тех задачах, которые стоят сейчас, и отметил, что Дальний Восток должен стать притяжением россиян.

«Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», - добавил Путин.

Российский лидер также обозначил достижения в развитии Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что региону нужны последовательные, кардинальные шаги в промышленном производстве и в социальной сфере.