Эксперт назвал восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева назвала восемь анализов, на которые не стоит тратить деньги и время, так как практическая польза от них минимальна, либо спорна.

По словам эксперта, пациенты могут отказаться от анализа на лептин - гормон, который отвечает за энергетический обмен человека. Его низкий уровень может провоцировать чувство голода и, как результат, переедание и ожирение.

Уфимцева отметила, что лекарства от такого состояния не существует, а переедание и так говорит о снижении лептина.

Второй анализ, на котором можно сэкономить, - кортизол. Его часто назначают женщинам, которые собираются сделать ЭКО. Однако результаты всегда будут неточными, потому что на уровень кортизола может повлиять даже незначительный стресс и несоблюдение правил подготовки к анализу.

Нерезультативными считаются и анализы на антитела к вирусу Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу и к хеликобактер пилори. В первых двух случаях эти вирусы 99,9% переносят в детстве, а значит антитела уже имеются. В случае с хеликобактер пилори врач рекомендует сделать гастроскопию или взять биопсию.

Еще одним непоказательным тестом является онкомаркер СА125. Этот анализ не показывает наверняка, имеется ли у пациентки рак яичников или же результат связан с другими проблемами в организме.

Также Уфимцева добавила, что отказаться можно и от анализа на антитела к тиреотропному гормону, на инсулин и С-пептид, а также на Beta-Cross laps и остеокальцин, пишет aif.ru.