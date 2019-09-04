Минтруд предложил увеличить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет

Период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии, могут увеличить с полутора до трех лет. Об этом говорится в официальном письме Минтруда РФ, подписанном его замглавы Андреем Пудовым.

В ведомстве поддержали эту инициативу, учитывая, что значительная часть женщин реализует свое право не выходить на работу в течение этого времени. В ведомстве отмечают, что это поможет усовершенствовать систему социальной поддержки семей с детьми, а также улучшить демографическую ситуацию в стране.

Реализация этих мер потребует около 80 миллиардов рублей.

Вопрос увеличения с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж, поручил разработать российский премьер-министр Дмитрий Медведев в конце апреля. Он призвал взвесить социальный и финансовый аспекты данной инициативы.