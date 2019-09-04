«Нельзя стимулировать двойками»: в Госдуме призвали отменить в школах плохие оценки

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов рассказал «Звезде» об инициативе лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу отмены в учебных заведениях плохих отметок.

«Это хорошая инициатива. Мы с Владимиром Жириновским предлагаем отменить колы и двойки. Эти оценки сегодня нарушают спокойствие наших детей, делая их неполноценными. Потом в классе обсуждают, кто хорошист, кто отличник, кто двоечник. Это неправильно. Нужно обсуждать уровень интеллекта. Иногда оценки бывают необъективными», - пояснил он.

По мнению депутата, школьников необходимо стимулировать с помощью новых знаний, бесплатных кружков и возможностей, а не наказывать за «незнание» предмета.

«Нужно сводить к тому, что тот, кто получает хорошие оценки, получает дополнительные возможности в образовании, возможности ходить на большее количество бесплатных кружков. Вопрос связан со стимулом. Стимулировать должны наших учеников новыми возможностями, а не двойками», - добавил Чернышов.

По его мнению, такую стратегию нужно распространить на всю Россию, привлекая студентов вузов к помощи с обучением школьников.

«Нужно создавать условия, чтобы приходили молодые педагоги. Сейчас выпускники и студенты должны приходить в школы и помогать неуспевающим ребятам учиться. В Москве такая практика уже есть», - уверен депутат.

Чернышов подчеркнул, что задача образования - чтобы человек усвоил знания, а не получил определенное количество баллов по предмету.

Ранее лидер ЛДПР, поздравляя с первым учебным днем учащихся московской школы №935 в Бирюлево, предложил упразднить колы и двойки.