Апокалипсис на Багамах: кадры разрушительных последствий урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» обрушился накануне на Багамские острова.

Жертвами шторма стали семь человек. Более 13 тысяч зданий разрушено.

Местные власти организовали эвакуацию жителей. Однако не все согласились покидать свои дома.

Остальным было рекомендовано не выходить на улицу и запастись водой и продуктами питания.

Многие дома оказались подтоплены, из-за чего некоторые жители были заблокированы на вторых этажах собственных жилищ.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что огромное количество машин оказалось под водой.

К настоящему моменту шторм ослабел c пятой до второй категории, однако продолжает бушевать на Багамах, что делает невозможным рассчитать реальный урон, нанесенный стихией, пишет Daily Mail.