Умер культовый фэшн-фотограф Петер Линдберг

Ушел из жизни знаменитый фэшн-фотограф Петер Линдберг. Ему было 47 лет.

«С большой грустью мы объявляем о смерти Петера Линдберга 3 сентября 2019 года», - говорится в посте на его официальной странице в Instagram.

У Линдберга остались жена, четыре сына и семь внуков.

Петер Линдберг является значимой фигурой мира моды. Он работал с такими дизайнерами, как Карл Лагерфельд и Джорджо Армани.

Снимки фотографа были опубликованы в ведущих глянцевых журналах - Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. А среди моделей, снявшихся у Линдберга, были Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и Наталья Водянова.