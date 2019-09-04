Умер культовый фэшн-фотограф Петер Линдберг
Линдберг считается одним из самых известных и выдающихся фотографов моды.
© Фото: Frederic Kern, imago-images.de, Globallookpress
Ушел из жизни знаменитый фэшн-фотограф Петер Линдберг. Ему было 47 лет.
«С большой грустью мы объявляем о смерти Петера Линдберга 3 сентября 2019 года», - говорится в посте на его официальной странице в Instagram.
У Линдберга остались жена, четыре сына и семь внуков.
Петер Линдберг является значимой фигурой мира моды. Он работал с такими дизайнерами, как Карл Лагерфельд и Джорджо Армани.
Снимки фотографа были опубликованы в ведущих глянцевых журналах - Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. А среди моделей, снявшихся у Линдберга, были Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и Наталья Водянова.