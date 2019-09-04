Тайна перевала: запущен интерактивный проект о гибели группы Дятлова

Видеоагенство Ruptly запустило интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница». Он приурочен к 60-летию гибели туристов на перевале.

Загадочные обстоятельства смерти породили множество конспирологических теорий. Спустя шестьдесят лет дело об их исчезновении исследователей возобновлено.

В проекте подробно разбираются события, предшествующие трагедии, сообщает RT.

Команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и показала места, где были обнаружены тела студентов. Материал включает комментарии эксперта и журналиста, которые пообщались с местными жителям и следователям и которые рассказали о собственном видении случившегося.

Проект также включает эксклюзивные архивные записи и фотографии.

По последним официальным данным, участники группы Дятлова погибли, так как были слабо подготовлены. Их смерть также связывают со сходом лавины.