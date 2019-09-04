Трамп поздравил Польшу с 80-летием начала Второй мировой войны

Американский президент Дональд Трамп поздравил Польшу с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Журналист издания Vox опубликовал видеозапись с пожеланиями президента США. Он спросил у Трампа, есть ли у него сообщения для Польши в связи с 80-летием начала войны.

«У меня хорошее сообщение для Польши: Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это чудесная страна с прекрасными людьми», - сказал политик, отметив, что в США любят своих польских друзей.

Дональд Трамп отменил намеченный на прошлые выходные визит в Польшу из-за бушующего у берегов США шторма «Дориан». В связи с этим вместо него на мероприятия в страну прибыл Пенс.

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу.