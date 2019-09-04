«Краса Росгвардии» рассказала о нападении автохама

Победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии», прапорщик полиции Анна Храмцова рассказала о нападении на нее автохама в Екатеринбурге.

Как она рассказала «360», инцидент произошел 3 сентября на парковке торгового центра, где она находилась вместе с ребенком. По словам девушки, она вышла с дочкой из торгового центра и искала свой автомобиль на парковке.

«Я не заметила, что сзади подъехал человек на белом авто, как оказалось. Он посигналил, я подскочила, оттолкнула ребенка, а он продолжил движение», - отметила Храмцова.

Сотрудник Росгвардии заявила, что авто задело ее по ягодицам, и она ударилась рукой о боковое зеркало. Мужчина-водитель вышел и стал ее оскорблять.

«Я испугалась за ребенка, ребенок испугался за меня. Я быстро посадила его в авто и пыталась заснять какие-то данные про этого человека», - добавила Храмцова.

Девушка заблокировала двери своей машины, пока мужчина продолжал нападать на нее. Спустя какое-то время он успокоился и ушел. После этого девушка опубликовала в соцсетях предупредительное видео, рассказав о случившемся.