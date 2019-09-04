Шойгу принял в Москве заместителя председателя Центрального военного Совета КНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с заместителем председателя Центрального военного Совета КНР Чжаном Юся.

«Китай - ключевой стратегический партнер России на мировой арене. В этом году отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они вступают в новую стадию своего развития», - сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генеральными штабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.

По итогам встречи Шойгу и Юся планируют подписать солидный пакет документов, которые определят стратегические направления развития отношений в военной сфере.

В свою очередь заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся назвал политику США по отношению к Китаю, России и ряду других стран безудержной травлей.

«США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегическое давление», - сказал Юся.

По его словам, Китай всегда считал Россию приоритетным направлением своей дипломатической работы и готов под стратегическим руководством лидеров двух стран «проводить сотрудничество для достижения нового прорыва».