Волонтер рассказала, как пропавший 13 дней назад в Приморье подросток выжил

Поиски пропавшего в Приморье подростка проходили непрерывно на протяжении 13 дней.

Ребенка пытались найти в районе поселка Тигровый. Волонтеры знали приблизительную локацию, где пропал ребенок, и каждый день расширялись на несколько десятков километров.

«Всего было задействовано более 300 человек. Из них порядка 40 волонтеров», - рассказала «Звезде» руководитель ПРОО «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

© ТРК "Звезда"

«Это глухая тайга. Там нет сотовой связи. Усложнялось все тем, что там были дикие животные. Мы находили следы тигров, диких кабанов, также лежанки медведей», - добавила она.

Во всех группах был человек с зарегистрированным оружием для обеспечения безопасности.

Через неделю уставших волонтеров отпустили. Были привлечены военные.

Как пояснила Вульферт, подростку удалось продержаться на протяжении стольких дней, так как он наткнулся на пасеку, где жили люди, и остался с ними. Однако выехать домой было невозможно из-за резко поднявшегося уровня реки.

Ребенка удалось обнаружить только 4 сентября в пяти километрах от села Отрадное. Его поиски велись в том числе и с воздуха.

© ТРК "Звезда"

«Они (пропавший мальчик и пчеловоды – прим. ред.) видели вертолет, они махали, кричали. Но так как тайга очень густая, их не увидели сверху», - отметила волонтер.

Найденного подростка передали бригаде скорой помощи в селе Ивановка. Он находится в Михайловской центральной районной больнице.