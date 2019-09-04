На шахте в Донецке прогремел взрыв

Около шахты им. Скочинского на западной окраине Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб один рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

ЧП произошло около 9.30 утра 4 сентября на прилегающей к шахте площадке. Отмечается, что взорвался неустановленный предмет.

«В результате погиб сотрудник шахты 1964 года рождения. На данный момент место взрыва обследуют саперы, работают криминалисты», - говорится в сообщении.

Представители Министерства угля и энергетики ДНР, МЧС ДНР, Гортехнадзора устраняют последствия взрыва и выясняют причины его возникновения. На производственный процесс инцидент не повлиял.