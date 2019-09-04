Бастрыкин поручил расследовать массовую гибель россиян в Турции

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовных дел по факту гибели двух россиянок в Турции.

Одна из них - это 12-летняя Алиса из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время отдыха в одном из отелей Бодрума, купаясь в бассейне. Руку девочки затянуло в трубу системы фильтрации, в связи с чем ребенок длительное время находился под водой. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение на территории Турции, но спасти жизнь Алисы не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Второй случай - это гибель 16-летней жительницы Красноярского края, которую госпитализировали в медучреждение Турции в июле 2019 года, где она скончалась через несколько часов. По данному факту ведется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Помимо этого, Александр Бастрыкин поручил провести проверку и разобраться в обстоятельствах гибели после получения травм на территории Турции 19-летней жительницы Москвы, а также малолетней девочки 2013 года рождения.

В ходе следствия будут проверены все обстоятельства причинения вреда здоровью и гибели российских граждан.