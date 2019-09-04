ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

Банк России зафиксировал рост хищения средств россиян с помощью взлома злоумышленниками аккаунтов граждан в соцсетях.

«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях», - подтвердил замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

По его словам, мошенники получают доступ к странице, после чего начинают публиковать сообщения с просьбой о помощи.

В разговоре с «Известиями» Сычев уточнил, что подавляющее большинство подобных махинаций - около 97% - совершаются с помощью методов социальной инженерии. Что означает, что мошенники внедряются в доверие и вводят заблуждение, после чего потенциальная «жертва» сама раскрывает все необходимые данные для доступа к средствам.