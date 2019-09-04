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Путин и Моди обсудили создание совместных предприятий по производству самолетов

Василиса Морозова
12:04 04.09.2019
Россия и Индия изучат вопрос создания совместного предприятия для разработки гражданского самолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

В рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин и индийский премьер Наренда Моди договорились изучить возможности создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета. Об этом сказано в совместном заявлении двух лидеров.

«Среди перспективных направлений сотрудничества – авиационная и космическая деятельность. Стороны договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета», - сказано в заявлении.

Также Москва и Дели считают необходимым более полно использовать свои потенциалы в области ракетостроения, создания спутников, утилизации космических аппаратов различного назначения и изучения космоса в мирных целях, включая исследование планет.

В ходе ВЭФ Россия и Индия заключили ряд двусторонних соглашений в ходе визита индийского премьера Нарендры Моди в РФ, в том числе приняли стратегию действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

После переговоров президента и премьера Индии стороны обменялись подписанными в ходе визита двусторонними документами. Была принята Стратегия действий по активизации российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также стороны подписали совместное заявление «Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества».

Москва и Дели заключили соглашение о сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского производства.

Минэнерго РФ и министерство нефти и природного газа Индии приняли программу по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере и подписали меморандум о взаимопонимании об использовании природного газа в качестве газомоторного топлива. Минтранс РФ и индийское министерство судоходства заключили меморандум о взаимопонимании о намерениях по развитию морского сообщения между портом Владивосток и Ченнаи.

Нарендра Моди прибыл во Владивосток в качестве главного гостя ВЭФ. 

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