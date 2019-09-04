Голограмма Уитни Хьюстон даст концерты в Британии

Американская певица Уитни Хьюстон «отправляется в турне» по Великобритании со своими великими хитами, несмотря на то, что земной путь дивы трагически оборвался семь лет назад.

Сейчас технологии достигли такого уровня развития, что если не знать печального факта и купить билеты не в партер, то можно не заметить, что на сцене не живой человек, а голограмма певицы - то есть компьютерная, анимированная модель.

Над изображением трудились несколько лет, а узнаваемый голос Хьюстон записан на века. Подобный трюк уже был проделан с выступление голограммы Майкла Джексона. Его тоже организовали после смерти певца.

Чтобы выступление смотрелось правдоподобно, компанию голограмме составляют живые люди. Создатели шоу от вопросов этики уклоняются, ссылаясь на требование публики, скучающей по любимым исполнителям.