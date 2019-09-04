Иран отпускает семь членов экипажа с британского танкера

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными месяц назад, могут покинуть страну.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрея Ганенко, членов экипажа отпускают по запросу судовладельца, а также по решению капитана.

«Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик», - сказал диппредставитель.

На танкере останется небольшая часть экипажа, чтобы при необходимости вывести судно в море.

Напомним, судно Stena Impero было задержано 19 июля в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции. Среди 23 членов экипажа танкера были россияне. По словам иранских представителей, судно нарушило международные правила.