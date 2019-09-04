Путин пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в Москву

Владимир Путин пригласил своего индийского коллегу Нарендру Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года.

Президент России отметил, что с премьер-министром Индии ему еще предстоит встретиться в Бразилии на саммите БРИКС.

«Но ждем вас и в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом», - добавил российский лидер.

Сегодня, 4 сентября, в рамках ВЭФ Путин и Моди проводят переговоры как в узком, так и расширенном составах, а на следующий день премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо.