Путин наградил премьера Индии орденом Андрея Первозванного

Российский президент Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендра Моди орденом Андрея Первозванного.

«Я благодарен вам и народу России за эту награду. Орден, которым меня наградили, демонстрирует особые дружеские отношения между нашими странами. Это огромная честь для более чем миллиардного народа Индии», - сказал индийский премьер.

Во Владивостоке прошла встреча Путина и Моди, в ходе которой президент РФ лично пригласил индийского премьер-министра в Москву на празднование юбилея Победы в мае 2020 года. Стенограмму обращения к нему опубликовала пресс-служба Кремля. Он также поблагодарил Моди за приезд на ВЭФ во Владивосток в качестве главного гостя.

«Ждем Вас и в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - заявил Путин.

Российский лидер рассказал, что планирует встретиться с Моди на саммите БРИКС в Бразилии.