Буйство красок: впечатляющие кадры из самолета, попавшего внутрь урагана «Дориан»

Самолет W-130 Hercules, собиравший информацию о предполагаемом пути и силе шторма, который накануне обрушился на Багамы и сейчас угрожает нескольким штатам США, сам попал в шторм.

Кадры из кабины пилота были опубликованы в Сети. На них видно, как удары молнии освещают небо, окрашивая его в пурпурный цвет. Машину сильно трясет, а вокруг царит хаос.

Как пишет Daily Mail, W-130 Hercules способен держаться в небе до 14 часов, невзирая на погодные условия. С помощью GPS-датчиков им удалось установить скорость и направление ветра.

Накануне ураган «Дориан» достиг пятой высшей категории. На Багамах разрушены 13 тысяч домов.

Жертвами разгула природной стихии стали семь человек. Материальный ущерб оценивается в 25 миллиардов долларов.