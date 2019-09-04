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Буйство красок: впечатляющие кадры из самолета, попавшего внутрь урагана «Дориан»

Дарья Михалина
10:10 04.09.2019
Удары молнии окрасили небо в ярко-пурпурный цвет.
© Видео: Twitter, Hurricane Hunters, 53rdWRS © Фото: Twitter, Hurricane Hunters, 53rdWRS

Самолет W-130 Hercules, собиравший информацию о предполагаемом пути и силе шторма, который накануне обрушился на Багамы и сейчас угрожает нескольким штатам США, сам попал в шторм.

Кадры из кабины пилота были опубликованы в Сети. На них видно, как удары молнии освещают небо, окрашивая его в пурпурный цвет. Машину сильно трясет, а вокруг царит хаос. 

Как пишет Daily Mail, W-130 Hercules способен держаться в небе до 14 часов, невзирая на погодные условия. С помощью GPS-датчиков им удалось установить скорость и направление ветра.

Накануне ураган «Дориан» достиг пятой высшей категории. На Багамах разрушены 13 тысяч домов.

Жертвами разгула природной стихии стали семь человек. Материальный ущерб оценивается в 25 миллиардов долларов.

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