Момент ДТП с 4 погибшими на трассе М-4 «Дон» записал видеорегистратор
На кадрах видно, как фуру выносит на встречную полосу, и она врезается в движущиеся иномарки.
© Видео: gorod_tv.tv, instagram © Фото: gorod_tv.tv, instagram
В Сети появился ролик с моментом страшной аварии, произошедшей 2 сентября на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
На кадрах с видеорегистратора видно, как огромная фура переворачивается и таранит два автомобиля. После чего ролик прерывается.
По информации регионального ГУ МЧС, 2 сентября столкнулись сразу пять автомобилей: Lada Largus, «МАЗ», Nissan, Ford Focus и Opel.
В результате трагедии четыре человека погибли. Еще двое госпитализированы.