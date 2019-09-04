Под Днепром перекрыли главную трассу региона: видео

Жители Днепропетровской области перекрыли трассу Днепр – Кривой Рог, которая является главной дорогой, соединяющей регион с Киевом. Об этом пишет газета «Факты».

Фермеры вышли на протест в пгт Кринички 3 сентября из-за рейдерских захватов. Отмечается, что за несколько дней более 20 местных землевладельцев остались без земли.

«Полиция и прокуратура бездействуют, пока людей лишают средств к существованию», - сказал один из них.

Так, из Криничек у фермеров отобрали 113 гектаров, а в селе Дружба они потеряли 136 гектаров. Случилось это прямо перед сбором урожая кукурузы и подсолнечника. Местные жители считают виновником произошедшего депутата Днепропетровского облсовета, которого в этих краях прозвали земельным магнатом.