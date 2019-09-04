В Минэкономразвития назвали условия для перехода на 4-дневную рабочую неделю

Главными условиями перехода на четырехдневную рабочую неделю в России на первом этапе являются повышение доходов населения и высокий уровень производительности труда, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», - отметил он.

Как пишет ТАСС, министр не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели. По его словам, необходимо сконцентрироваться на задаче повышения доходов населения, а другие вопросы решать поэтапно.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в будущем в стране возможны изменения в трудовом законодательстве, а также переход на четырехдневку. Учитывая тот факт, технологии развиваются, этот вопрос вновь назрел к обсуждению, уверен российский премьер.