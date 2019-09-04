Мантуров рассказал о планах продаж автомобилей Aurus

Первые заявления приходят с площадок Восточного экономического форума, который начался 4 сентября во Владивостоке. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что уже в следующем году будут проданы полсотни новейших российских автомобилей Aurus, это только начало большого производства.

«Сегодня у нас на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году не более 200 машин», - сказал министр.

По словам Мантурова, еще через год рассчитывают выпускать более 500 машин. Постепенно, с увеличением спроса, будут наращивать количество до пяти тысяч в год.

Сейчас Aurus производят в двух модификациях: седан и лимузин. На таком бронированном черном автомобиле ездит российский президент Владимир Путин. Еще предполагается выпуск минивэна и внедорожника.

Проект «Кортеж» (бренд Aurus) – автомобили класса «люкс» для первых лиц государства. Вложения в проект составили 12,4 млрд рублей.