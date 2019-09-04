Названы самые распространенные виды мошенничества в Рунете

Более трети мошеннических киберсхем сейчас приходятся на фишинг, это самый распространенный вид виртуальных преступлений. Второе место по популярности занимает маскировка злоумышленников под кредитные и финансовые компании, а на третьем - привлечение средств в финансовые пирамиды.

Главными тенденциями 2019 года в сфере киберпреступности стали рост числа фейковых сайтов и схем с использованием электронной подписи. Эти данные были получены при составлении первого рэнкинга мошеннических махинаций в Сети, который подготовили эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков».

Лидером по количеству упоминаний стал фишинг. Целью злоумышленников в этом случае является получение доступа к конфиденциальным данным (логинам и паролям), которые потом применяются для кражи средств. Самый известный пример фишинга - вредоносные ссылки. Одним из трендов последнего времени стала реклама в каналах видеохостингов, в которой обещают оплату за участие в опросах. Также фишинг стал популярным в форме звонков с поддельных номеров от лица банков.

Следующей по распространенности схемой служит маскировка под представителей различных кредитных и страховых компаний.

«Злоумышленники заказывают такси для клиента и приглашают подъехать в отделение банка, чтобы провести нужные мошенникам операции в банкомате или платежном терминале. Часто для рекламы мошеннических ресурсов привлекаются известные медийные персонажи, артисты, блогеры, что в несколько раз повышает успешность обмана за счет популярности этих амбассадоров», - цитируют «Известия» сообщение ОНФ.

Завершает тройку самых популярных мошеннических схем привлечение денег в рисковые проекты, которые либо не приносят прибыль, либо вообще не существуют в реальности. Похожим видом обмана служат инвестиции граждан в форекс-проекты с обещанием ставок выше рынка и привлечение средств в криптовалютные проекты, которые не несут ценности.