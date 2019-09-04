Ученые из РФ доказали негативное влияние мобильных на детей

Многолетнее расследование, проведенное российскими учеными, подтвердило негативное воздействие излучения сотовых телефонов и смартфонов на детей. Как рассказали в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, исследование проводилось в Химках на базе подмосковного лицея №10, а затем продолжилось на базе лицея №17.

Для изучения были сформированы две группы детей: основная и контрольная. В первую группу входили пользователи мобильных устройств, а вот участники второй обходились без них, пишут «Известия».

В результате оказалось, что у детей, которые пользовались телефонами, наблюдалось замедление простых слухо- и зрительно-моторных реакций по сравнению с контрольной группой. Кроме этого в 39,7% случаев у пользователей гаджетов было зафиксировано увеличение показателя утомляемости, а в 50,7% - снижение показателя работоспособности.