«Уральские авиалинии» раскрыли судьбу самолета, севшего в кукурузном поле

Части самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил вынужденную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, будут храниться в специальном ангаре до конца расследования. Затем они будут уничтожены в России или за границей.

По словам представителей перевозчика, самолет не является собственностью авиакомпании. Лайнер был взят в лизинг, в связи с чем его дальнейшую судьбу будет решать собственник.

«По закону мы должны все части отправить за границу для утилизации, либо они будут уничтожены здесь», - цитирует РБК источник в «Уральских авиалиниях».

Напомним, самолет был разрезан на части, которые убрали с поля еще в конце августа. Специальный ангар, в котором хранятся части лайнера, находится в аренде у «Уральских авиалиний».

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку 15 августа сразу же после взлета из аэропорта Жуковский, когда в двигатели аэробуса попали птицы. Экипаж принял рискованное, но единственно возможное решение - обесточить машину и садиться на брюхо без выпуска шасси. Благодаря мастерству летчиков все 226 пассажиров остались живы. Обоим пилотам президент Владимир Путин присвоил звание Героя России.