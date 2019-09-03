В Роспотребнадзоре рассказали о правильном питании школьников

В Роспотребнадзоре рассказали, каких принципов питания школьников нужно придерживаться, чтобы у детей не возникали проблемы с формированием психического и физического здоровья. В организации считают, что родителям не достаточно полагаться на собственную интуицию и здравый смысл. Нужно знать и понимать принципы рационального питания и правила гигиены питания.

По мнению специалистов, для ребенка необходим четкий режим питания, который предусматривает три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин), и два перекуса (второй завтрак и полдник). По возможности, есть нужно в одно и то же время, а ужинать не позднее, чем за полтора часа до сна.

В ведомстве указали и среднюю энергетическую ценность рациона школьника, которая зависит от его возраста. Детям 7-11 лет нужно составлять меню на 2300 кКал, для 11-14-летних школьников – 2500 кКал. Для детей 14-18 лет ежедневный рацион не должен превышать 3000 кКал.

Роспотребнадзор рекомендует родителям блюда запекать, варить или готовить на пару. По возможности, избегать жарки и приготовления во фритюре. Лучше всего использовать сезонные овощи и фрукты, допускаются и свежемороженые ингредиенты.

Помимо правильно приготовленной еды, ребенку нужно обеспечить и достаточное время для ее приема. Необходимо выделять не менее 20-30 минут для основного приема пищи и 15 минут для перекуса.