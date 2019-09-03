Оскорбившая пострадавших от паводка иркутская чиновница отстранена от работы
Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг начальницы пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич.
© Видео: Кто есть кто в Байкальском регионе, YouTube © Фото: irkobl.ru
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, обвиняемая в оскорблении пострадавших от наводнения жителей региона, отстранена от работы. В этом заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», - заявил он РИА Новости.
Ранее инцидент прокомментировал Владимир Путин. Он раскритиковал главу пресс-службы правительства Приангарья Алашкевич и призвал губернатора Сергея Левченко принять меры.
Напомним, на распространенной аудиозаписи чиновница оскорбительно отзывалась о жителях Тулуна, которые собрались на встречу с президентом. В частности, горожан она назвала «бичевней» и «быдлом».