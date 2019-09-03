В ночном клубе Махачкалы произошла драка со стрельбой: видео

В Махачкале в одном из развлекательных заведений, расположенном на улице Ярагского, произошла драка, в которой был использован пистолет неустановленного образца. Один из участников скандала произвел выстрелы в 43-летнего посетителя клуба и нанес телесные повреждения сотруднику полиции. После этого мужчина скрылся на Toyota Camry.

«В результате оба потерпевших были доставлены в Республиканскую больницу и после оказания медицинской помощи отпущены. С места происшествия изъяты гильзы», - говорится в сообщении на сайте МВД по республике Дагестан.

В скором времени полицейским удалось задержать скрывшуюся с места происшествия машину, водителем которой оказался 32-летний местный житель. При осмотре салона автомобиля в нем был обнаружен и изъят травматический пистолет «ТТ» с магазином.

В региональном ведомстве уточняют, что принимаются меры к задержанию остальных участников преступления.

Руководством МВД по республике Дагестан по данному факту назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.