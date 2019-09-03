Место крушения «корабля пришельцев» обнаружили в Британии

Пользователи Сети обнаружили «место крушения корабля пришельцев» на Британских заморских территориях с помощью Google Earth.

На записи видно, как на архипелаге в районе Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов якобы НЛО оставило крупный след.

Сначала это выглядит как обычная лавина, но при ближайшем рассмотрении можно разглядеть длинный и прямой путь, который отходит от места основного обвала. Как передает слова уфолога Daily Star, длина дороги составляет около километра.

Тем не менее, не все верят в то, что данные кадры являются доказательством существования пришельцев. Некоторые полагают, что на видео запечатлены груда камней или последствия схода лавины.