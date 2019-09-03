В Норильске вертолет совершил посадку во дворе жилого дома
За правонарушение пилот оштрафован на две тысячи рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Норильске оштрафовали пилота вертолета, который посадил машину прямо у жилых домов.
Основанием для привлечения к ответственности стали кадры, снятые местными жителями, которые стали свидетелями необычной парковки.
По итогу была инициирована прокурорская проверка. Выяснилось, что вертолет принадлежал красноярской транспортной компании. Права осуществлять посадку около жилого дома у нее не было.
Летчику назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.