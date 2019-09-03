Опубликованы кадры с места гибели 9-летнего мальчика под Калугой

В Кирове, из озера Верхнее, подняли тело 9-летнего мальчика. Личность ребенка уже была установлена и подтверждена его матерью.

Кадры с места трагедии публикует управление МВД по региону.

© Пресс-служба УМВД России по Калужской области

По имеющимся данным, накануне девятилетний Даниил вместе с мамой и братом пошел в гости, где произошла семейная ссора. Ребенок отправился домой в одиночестве, но так и не вернулся.

Как стало известно после просмотра записей камер видеонаблюдения, ребенок упал в воду и утонул, прогуливаясь по бетонным плитам у озера.

Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка. Также проводится судебно-медицинскую экспертиза.