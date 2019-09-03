День солидарности в борьбе с терроризмом: трагедии в Беслане - 15 лет

В России сегодня - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к годовщине трагедии в Беслане.

Пятнадцать лет назад, 3 сентября 2004 года, в школе Беслана прогремели взрывы. До этого боевики трое суток удерживали в здании заложников. Дети, их родители, сотрудники школы были без еды и воды, в душном спортзале в окружении террористов.

Вооруженные люди ворвались на линейку бесланской школы №1 в День знаний. С боевиками пытались вести переговоры, однако спустя два дня, после того, как в школе прогремели взрывы, спецназ пошел на штурм.

В результате теракта погибло больше 300 человек, в основном - дети и женщины. Траурные мероприятия состоятся сегодня во многих городах России.