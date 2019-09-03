Маленькой девочке разрешили войти в кабину к пилотам и объявить о взлете: видео

Перед вылетом из Далласа, штат Техас, пилот одной из американских авиакомпаний разрешил войти в кабину самолета маленькой девочке, которая подняла настроение не только летчикам, но и всем пассажирам. Момент общения девочки с пилотами попал на видео.

На кадрах видно общение малышки с пилотами в кабине самолета. Летчик разрешил ей взять рацию в руки и предложил сделать объявление. Девочка не растерялась и смело начала говорить с пассажирами.

Малышка заявила по рации, что она собирается повести самолет «будто я его украла», при этом совершить посадку она намерена так, «как будто я его купила». Девочка также рассказала, что второй пилот Крис ее хороший друг, и он ей поможет управлять лайнером. При этом она уточнила, что если посадка получится мягкой, то это будет исключительно ее заслуга. В ином случае – будет виноват Крис.

Из разговора пилота и малышки можно понять, что рейс совершался из аэропорта Далласа в калифорнийский Окленд. Во время просмотра ролика можно услышать смех пассажиров, которым шутка пилотов явно понравилась, передает Daily Mail.