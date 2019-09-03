Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Сейчас артист находится в клинике под присмотром врачей.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Народный артист России Александр Розенбаум прокомментировал сообщения о своей экстренной госпитализации и попадании в реанимацию.
Накануне артист перенес операцию, которая продолжалась несколько часов. Сейчас его состояние стабилизировалось.
«Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», - цитирует его сайт «Комсомольской правды».
Розенбаум добавил, что проблемы со здоровьем никак не отразятся на его концертном графике, и попросил фанатов не беспокоиться.