Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Народный артист России Александр Розенбаум прокомментировал сообщения о своей экстренной госпитализации и попадании в реанимацию.

Накануне артист перенес операцию, которая продолжалась несколько часов. Сейчас его состояние стабилизировалось.

«Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», - цитирует его сайт «Комсомольской правды».

Розенбаум добавил, что проблемы со здоровьем никак не отразятся на его концертном графике, и попросил фанатов не беспокоиться.