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На месте гибели группы Дятлова появится памятная тропа

Тамара Астапенкова
07:10 03.09.2019
Планируется создать бюсты девяти погибшим участникам экспедиции.
На месте гибели группы Дятлова появится памятная тропа
© Фото: dyatlovpass.com

Председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сообщил, что планируется создать на месте гибели туристической группы памятную тропу. Будут установлены бюсты девяти погибших участников экспедиции.

Напомним, что в феврале 1959 года на Северном Урале на восточном склоне горы Холатчахль на ночлег остановилась группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. Все они погибли при загадочных обстоятельствах, а перевал назвали в честь руководителя экспедиции.

«Мы планируем обустроить "дятловскую тропу", сейчас занимаемся проектированием. Перевал будет благоустроен, тропа, по которой шли дятловцы, будет отсыпана и маркирована. Опасные участки, где не может пройти машина, сделаем проезжими», - пояснил Юрий Кунцевич ТАСС.

Он уточнил, что запланированные работы помогут сделать перевал Дятлова более безопасным для туристов. Бюсты погибших участников дятловской группы создадут в Уральском государственном архитектурно-художественном университете по сохранившимся фотографиям.

«Они будут выполнены в масштабе два к одному. Сейчас думаем над их размещением, над композицией», - рассказал Кунцевич.

Недавно появилась информация, что группа Дятлова могла погибнуть из-за редкой северной болезни. Такое предположение выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин. Он уточнил, что это редкое заболевание известно народам Севера. Его симптомы заключаются в том, что в условиях холода и нехватки света люди начинают вести себя очень странно. Они могут слышать голоса и звуки, видеть непонятные силуэты. Затем они перестают чувствовать холод, могут плакать, биться в конвульсиях и погружаться в глубокий сон. На данный момент насчитывается более десятка версий трагической гибели туристической группы Дятлова.

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