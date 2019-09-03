На месте гибели группы Дятлова появится памятная тропа
Председатель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сообщил, что планируется создать на месте гибели туристической группы памятную тропу. Будут установлены бюсты девяти погибших участников экспедиции.
Напомним, что в феврале 1959 года на Северном Урале на восточном склоне горы Холатчахль на ночлег остановилась группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. Все они погибли при загадочных обстоятельствах, а перевал назвали в честь руководителя экспедиции.
«Мы планируем обустроить "дятловскую тропу", сейчас занимаемся проектированием. Перевал будет благоустроен, тропа, по которой шли дятловцы, будет отсыпана и маркирована. Опасные участки, где не может пройти машина, сделаем проезжими», - пояснил Юрий Кунцевич ТАСС.
Он уточнил, что запланированные работы помогут сделать перевал Дятлова более безопасным для туристов. Бюсты погибших участников дятловской группы создадут в Уральском государственном архитектурно-художественном университете по сохранившимся фотографиям.
«Они будут выполнены в масштабе два к одному. Сейчас думаем над их размещением, над композицией», - рассказал Кунцевич.
Недавно появилась информация, что группа Дятлова могла погибнуть из-за редкой северной болезни. Такое предположение выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин. Он уточнил, что это редкое заболевание известно народам Севера. Его симптомы заключаются в том, что в условиях холода и нехватки света люди начинают вести себя очень странно. Они могут слышать голоса и звуки, видеть непонятные силуэты. Затем они перестают чувствовать холод, могут плакать, биться в конвульсиях и погружаться в глубокий сон. На данный момент насчитывается более десятка версий трагической гибели туристической группы Дятлова.