Как в кино: стажер смог посадить самолет, когда пилот потерял сознание

Пилот-стажер из Австралии сумел совершить аварийную посадку самолета после того, как его инструктор во время тренировки упал в обморок.

Это был первый урок Макса Сильвестра за рулем двухместного Cessna 152. Когда стажер понял, что его преподавателю стало плохо, он полностью взял контроль за ситуацией на себя и успешно посадил самолет в аэропорту Джандакот.

«Это то, что необходимо делать в таких ситуациях. Это ситуация, в которую ты просто попадаешь и нужно реагировать. Меня выручили адреналин и мое авиаобразование. Это единственное, что помогло нам. Если бы я не обладал этими знаниями, нас бы тут не было», - признался Сильвестр.

Он добавил, что это происшествие похоже на то, о котором можно услышать «разве что в кино».