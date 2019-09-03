На Украине озвучили потери Киева от блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна из-за блокады Крыма ежегодно теряет более миллиарда долларов. По его мнению, такая политика Киева была ошибочной, поскольку она подарила новые возможности для России.

«Блокада Крыма была ошибочной. Когда подорвали линии электропередач, то вызвали проблемы, в том числе и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. И чем это закончилось?», - спросил Суслов.

Он подчеркнул, что из-за блокады Крыма выигрывают только российские предприниматели.

«Больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые раньше поставляли фермерские хозяйства Херсонской и Николаевской областей - юга Украины. А сейчас весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее», - сказал бывший министр экономики в интервью телеканалу «112 Украина».

Ранее депутат Рады Евгений Мураев заявил, что блокада Донбасса и Крыма имела отрицательные последствия. Поскольку это привело к тому, что президент и парламент оттолкнули от себя людей, которые больше не ассоциируют себя с Украиной. Политик отметил, что сейчас необходимо инициировать снятие блокады, как с торговой, так и транспортной, экономической и социальной сфер.