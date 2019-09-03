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Российские военные подарили сирийским ученицам школьные принадлежности

Дарья Муромова
05:57 03.09.2019
Подарки от российских военных получили школьницы, многие из которых остались без родителей за годы войны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: pixabay.com

Российские военные посетили школу при православном монастыре в сирийском городке Сайедная. Небольшой населенный пункт в 30-ти километрах к северу от Дамаска долгие годы был окружен боевиками.

Все это время детям, многие из которых осиротели в годы войны, помогали монахини из монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви.

Сейчас в школе проходят обучение 250 девочек в возрасте до 17 лет. Им в подарок к началу учебного года сотрудники российского Центра по примирению сторон привезли портфели, тетради и альбомы для рисования.

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