Российские военные подарили сирийским ученицам школьные принадлежности

Российские военные посетили школу при православном монастыре в сирийском городке Сайедная. Небольшой населенный пункт в 30-ти километрах к северу от Дамаска долгие годы был окружен боевиками.

Все это время детям, многие из которых осиротели в годы войны, помогали монахини из монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви.

Сейчас в школе проходят обучение 250 девочек в возрасте до 17 лет. Им в подарок к началу учебного года сотрудники российского Центра по примирению сторон привезли портфели, тетради и альбомы для рисования.