В Вирджинии введен режим ЧП из-за «Дориана»

В американском штате Вирджиния объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближающимся мощным ураганом «Дориан». Об этом сообщил жителям губернатор штата Ральф Нортэм.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения, чтобы обеспечить должный уровень помощи местным властям и сообществам», - сообщается на сайте главы штата.

Губернатор призвал всех жителей принять необходимые меры предосторожности, чтобы быть готовыми к стихийному бедствию.

Ранее режим чрезвычайного положения ввели власти Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины.

Как уже известно, по меньшей мере пять человек стали жертвами «Дориана» на Багамских островах. Среди погибших значатся семилетний мальчик, который скончался на островах Абако, и пожилой мужчина, умерший в Пуэрто-Рико.

Жители Багамских островов выкладывают видеокадры в соцсети, на которых запечатлены их залитые водой дома, при этом об окна зданий бьются волны океана. Специалисты считают, что стихийное явление задержится в США, при этом ветер достигнет 250 километров в час, а уровень осадков дойдет до 600 миллиметров.