Путин прилетел в Монголию на юбилей победы при Халхин-Голе

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению своего коллеги Халтмагийна Баттулги. Российский лидер примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халкин-Голе.

Первые переговоры Путин и Баттулги проведут сегодня, третьего сентября. Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-монгольских отношений, а также некоторые региональные проблемы.

Кроме того, в рамках визита планируется подписать новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

В монгольских степях 80 лет назад нашли свою смерть тысячи советских и монгольских солдат и офицеров. За что они бились с японцами в полутора тысячах километров от границы СССР? Зачем в эти степи пришла из Японии Квантунская армия? И почему Монголия до сих пор благодарна советскому маршалу Победы Георгию Жукову?

Телеканал «Звезда» публикует первую часть четырехсерийного фильма «Подвиг на Халхин-Голе».